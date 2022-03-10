Макрон призвал Европу готовиться к любым сценариям по российскому газу

Президент Франции Макрон: Европа должна быть готова к любым сценариям по российскому газу

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу готовиться к любым возможным сценариям по российскому газу. Об этом он заявил журналистам перед началом саммита лидеров Европейского союза (ЕС) в Версале, передает ТАСС.

По его словам, Россия может использовать поставки газа как рычаг давления. Французский президент отметил заявление главы России Владимира Путина о продолжении поставок российских энергоресурсов в Европу. «Но до какого времени… Никто этого не знает», — добавил Макрон.

Помимо этого, лидер Франции заявил о зависимости и уязвимости европейских стран в данном вопросе. Он также подчеркнул, что Франция менее зависима от российского газа, чем ряд других стран Европы.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не использовала и не планирует использовать газ и нефть в качестве оружия. «Мы оставляем [такие обвинения] на усмотрение совести наших западных коллег. Мы никогда не использовали нефть и газ как оружие вопреки тому, что они регулярно вменяют нам это в качестве вины», — высказался министр.

