Лавров заявил о новых рынках сбыта для российских энергоресурсов

Глава МИД Лавров заявил, что Россия не планируют использовать газ и нефть как оружие

Россия никогда не использовала и и не планирует использовать газ и нефть в качестве оружия, заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы оставляем [такие обвинения] на усмотрение совести наших западных коллег. Мы никогда не использовали нефть и газ как оружие вопреки тому, что они регулярно вменяют нам в качестве вины», — высказался министр.

Лавров также заявил, что Кремль не сомневается в том, что для российской нефти и газа найдутся новые покупатели на мировом рынке энергоресурсов вместо европейских. «Если [Запад] прекратит покупать нефть и газ, наш вице-премьер Александр Новак, который курирует энергетическую сферу, подробнейшим образом рассказал о том, что мы не будем уговаривать покупать наши нефть и газ. Захотят они чем-то заменить — ради бога. У нас рынки для сбыта будут — и они уже есть», — отметил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что российское руководство надлежащим образом позаботится о национальной экономике. Он добавил, что у него нет сомнений в способности российского государства справиться с новыми трудностями, и пообещал, что Россия выйдет из этого кризиса с «оздоровившимся сознанием».