Лавров высказался о будущем российской экономики

Глава МИД Лавров заявил, что российское руководство позаботится о национальной экономике

Российское руководство надлежащим образом позаботится о национальной экономике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу. Об этом пишет ТАСС.

«Что касается состояния экономики Российской Федерации — мы об этом сами позаботимся, этим занимается и президент [Владимир Путин], и наше правительство. Мы справлялись с трудностями на всех этапах нашей истории, когда эти трудности возникали. Но в этот раз, я вас уверяю, мы выйдем из этого кризиса с совершенно уже оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием», — высказался министр о будущем национальной экономики.

Ранее глава МИД заявил, что «холодный мир» лучше холодной войны. Так Лавров в шутку прокомментировал необычно холодную для региона погоду, и тем самым затронул тему трехсторонних переговоров между министрами иностранных дел Турции, России и Украины.