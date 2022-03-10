Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров высказался о будущем российской экономики

Глава МИД Лавров заявил, что российское руководство позаботится о национальной экономике
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Российское руководство надлежащим образом позаботится о национальной экономике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу. Об этом пишет ТАСС.

«Что касается состояния экономики Российской Федерации — мы об этом сами позаботимся, этим занимается и президент [Владимир Путин], и наше правительство. Мы справлялись с трудностями на всех этапах нашей истории, когда эти трудности возникали. Но в этот раз, я вас уверяю, мы выйдем из этого кризиса с совершенно уже оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием», — высказался министр о будущем национальной экономики.

Материалы по теме:
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта
Запад вводит против России новые санкции. Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
Запад вводит против России новые санкции.Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
5 марта

Ранее глава МИД заявил, что «холодный мир» лучше холодной войны. Так Лавров в шутку прокомментировал необычно холодную для региона погоду, и тем самым затронул тему трехсторонних переговоров между министрами иностранных дел Турции, России и Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал роддом в Мариуполе базой батальона «Азов»
Еще в одном российском регионе отменили большинство ограничений из-за COVID-19
Президентом Венгрии впервые избрали женщину
Путин обсудил Украину с Макроном и Шольцем
В России захотели изменить правила покупки квартир на жилищные сертификаты
Мужчина за год похудел на 35 килограммов и раскрыл секрет успеха
Приезжие напали на москвича в подъезде и потребовали отдать им квартиру
Диетолог назвал полезную замену картофельным чипсам
Названо число бежавших в Венгрию украинцев
Названа цель возможной национализации активов уходящих из России компаний
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.