Лавров сравнил холодную войну с «холодным миром»

Глава МИД России Лавров заявил, что «холодный мир» лучше холодной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анталье заявил, что «холодный мир» лучше холодной войны. Его слова приводит РИА Новости.

В начале переговоров российский дипломат обратил внимание на прохладную погоду в Турции. В ответ Чавушоглу сравнил температуру воздуха сегодня с обычными для Антальи показателями и признал, что в городе и правда необычно холодно.

«Холодный мир лучше холодной войны», — заключил Лавров.

10 марта в Турции Лавров и Чавушоглу провели переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По словам украинского дипломата, в ходе переговоров стороны обсудили вопрос открытия гуманитарных коридоров на территории Украины и возможность введения режима прекращения огня. Однако достичь соглашения по последнему пункту не удалось, сообщил он.