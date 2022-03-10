Кулеба рассказал о достигнутой договоренности с Лавровым

Глава МИД Украины Кулеба рассказал о договоренности с Лавровым по гуманитарным решениям

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым была достигнута договоренность о продолжении усилий для нахождения гуманитарного решения на местах. Его цитирует ТАСС.

Переговоры между украинским и российским министрами прошли в турецкой Анталье 10 марта и продлились полтора часа. По словам главы украинского МИД, стороны не смогли достичь соглашения о прекращении огня.

Ранее Кулеба заявлял, что настроен на серьезный разговор с Сергеем Лавровым. Киев, по его словам, давно хочет прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Такой вариант он пообещал предложить Лаврову в ходе беседы.