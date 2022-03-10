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В Анталье началась встреча глав МИД Турции и России

В Анталье началась встреча глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

В Анталье началась встреча главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Анталье началась встреча глав России и Турции. Формат "без галстуков"», — написала дипломат.

После этого в 11:00 планируются переговоры Лаврова и Чавушоглу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. «Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет пресс-конференцию в отведенном для российской делегации зале для пресс-конференций сразу после встречи», — сообщают организаторы встречи.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что настроен на серьезный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в Турции. Украинский министр также обратил внимание, что Киев давно хочет прямого разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Он также добавил, что заявит об этом Лаврову в ходе беседы.

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Анжелика Бережная
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