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В Германии предсказали возможный развал Европы из-за антироссийских санкций

Немецкий экономист Хамер заявил, что Европа пострадает от антироссийских санкций

Фото: Shutterstock

Немецкий экономист Айка Хамер заявил, что Германия может пострадать от антироссийских санкций. Мнение эксперта публикует RT.

Так, специалист предсказал, что в первую очередь кризис коснется среднего класса, а также наименее обеспеченную часть немецкого населения, Европы и Соединенных Штатов. При этом, по его мнению, если экономика Германии потерпит крах на фоне противостояния с Россией, Европа может «развалиться».

Хамер отметил, что в обозримом будущем дизельное топливо или бензин может стоить в европейских странах четыре-шесть евро (421-631 рубль) за литр, что не позволит большинству жителей этих государств пользоваться автомобилями.

Ответственность за происходящее граждане возложат на политиков, поскольку в противостоянии с Россией «нет здравого зерна».

Ранее в марте колумнист сербской газеты «Правда» Иван Пайович предупредил Евросоюз о последствиях антироссийских санкций. Он заявил, что уход европейских фирм из России опасен тем, что их место на рынок быстро займет Китай.

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Валентина Процкова
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