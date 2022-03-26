В Германии предсказали возможный развал Европы из-за антироссийских санкций

Немецкий экономист Хамер заявил, что Европа пострадает от антироссийских санкций

Немецкий экономист Айка Хамер заявил, что Германия может пострадать от антироссийских санкций. Мнение эксперта публикует RT.

Так, специалист предсказал, что в первую очередь кризис коснется среднего класса, а также наименее обеспеченную часть немецкого населения, Европы и Соединенных Штатов. При этом, по его мнению, если экономика Германии потерпит крах на фоне противостояния с Россией, Европа может «развалиться».

Хамер отметил, что в обозримом будущем дизельное топливо или бензин может стоить в европейских странах четыре-шесть евро (421-631 рубль) за литр, что не позволит большинству жителей этих государств пользоваться автомобилями.

Ответственность за происходящее граждане возложат на политиков, поскольку в противостоянии с Россией «нет здравого зерна».

Ранее в марте колумнист сербской газеты «Правда» Иван Пайович предупредил Евросоюз о последствиях антироссийских санкций. Он заявил, что уход европейских фирм из России опасен тем, что их место на рынок быстро займет Китай.