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Евросоюз предупредили о последствиях антироссийских санкций

Колумнист Иван Пайович заявил, что уход европейских фирм из России опасен для них самих

Фото: Yves Herman / Reuters

Колумнист сербской газеты «Правда» Иван Пайович предупредил Евросоюз (ЕС) о последствиях антироссийских санкций.

По его словам, уход европейских фирм из РФ опасен для них самих, поскольку их продукцию на российском рынке быстро заменят товары из Китая. Автор считает, что возвращение европейских компаний в Россию может стать невозможным, так как высокие цены на газ сделают их продукцию неконкурентоспособной.

Пайович отметил, что что Европейский союз уже использовал все свои возможности против России, которая на сегодняшний день только начала отвечать на действия западных стран. Он добавил, что ЕС не сможет пойти на отказ от импорта российских энергоносителей, поскольку Европа этим шагом «уничтожит свою экономику и заставит свое население мерзнуть в собственных домах».

Ранее министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак заявил, что санкции, введенные Лондоном против России, негативно скажутся на финансах британцев. «Шаги и действия, предпринятые нами в отношении России, не пройдут бесследно и для нас. Я не решусь говорить, что будет легко, что правительство справится с каждым вызовом или что я могу полностью защитить народ против сложных времен, которые ждут впереди», — заявил он.

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Марина Совина
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