В Британии признали последствия санкций против России

Глава Минфина Британии Сунак признал, что санкции против РФ скажутся на британцах

Санкции, введенные Лондоном против России, негативно скажутся на финансах британцев. Такое мнение выразил министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак в эфире Sky News. Его цитирует «Интерфакс».

По его словам, рестрикции в отношении России отразятся на кошельках жителей Великобритании.

«Шаги и действия, предпринятые нами в отношении России, не пройдут бесследно и для нас. Я не решусь говорить, что будет легко, что правительство справится с каждым вызовом или что я могу полностью защитить народ против сложных времен, которые ждут впереди», — заявил он.

Он уточнил, что в санкционный список Лондона за последнюю неделю были включены около 400 россиян. Кроме того, были введены повышенные тарифы на импорт основных товаров из России.

Ранее глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Британия продолжит ужесточать санкции против России с целю добиться полной изоляции страны на международной арене. В частности, будут усилены ограничения против нефтегазовой отрасти. Помимо этого, Британия будет добиваться отключения от SWIFT всех российских банков и настаивать на полном отказе от российских нефти и газа.