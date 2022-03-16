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Британия продолжит ужесточать санкции против России

Глава МИД Британии Трасс заявила, что страна продолжит давить на Россию санкциями

Фото: Salvatore Di Nolfi / Reuters

Великобритания намерена продолжать ужесточать санкции против России на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, передает ТАСС.

Дипломат рассказала, что санкционное давление будет продолжено с целю добиться полной изоляции России на международной арене. «Будет больше санкций против физических лиц. В прорабатываемом нами списке есть и новые физические лица, и компании», — уточнила она.

По словам Трасс, Лондон и его союзники также усилят ограничения против нефтегазовой отрасти. Она подчеркнула, что Британия будет добиваться отключения от SWIFT всех российских банков и настаивать на полном отказе от российской нефти и газа.

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Глава британского МИД добавила, что на данный момент для возможного снятия санкций необходим вывод сил Москвы с украинской территории, положительные результаты урегулирования, гарантирующие суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее стало известно, что Великобритания ввела санкции против нового главы «Яндекса» Тиграна Худавердяна, журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна. Трасс уточнила, что на сегодняшний день под рестрикциями находятся уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.

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Виктория Кондратьева
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