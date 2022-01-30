Глава МИД Британии обвинила Москву в подготовке вторжения и пригрозила санкциями

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что на следующей неделе представит расширенный пакет санкций против России, касающихся любой компании или частного лица, «к которым есть интерес в Кремле». Лондон также включит в списки российских олигархов, «причастных к поддержке режима», заявила Трасс в эфире Sky News.

Согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, у российских олигархов в Лондоне могут отобрать собственность.

Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций Лиз Трасс министр иностранных дел Великобритании

Отвечая на вопрос о том, могут ли эти меры повлечь финансовые проблемы для самой Британии, министр заявила, что самое важное — это «защита свободы и демократии». Сомнения собеседника министра, вероятно, связаны со слухами о том, что Лондон не намерен вводить санкции против Москвы, поскольку оттуда идет множество финансовых потоков. Как сообщала газета The Times со ссылкой на дипломатические источники, с 1994 года российские олигархи используют британскую финансовую и визовую систему для отмывания незаконных денежных средств, с помощью которых они якобы могут продвигать интересы Москвы.

Великобритания отказалась отправлять войска на Украину, но сочла вероятным российское вторжение

Санкционное давление на Москву — одна из ряда мер, на которые Лондон готов пойти в рамках поддержки Киева. В разговоре с BBC News глава британского МИД подчеркнула: переброска войск на Украину в пакет поддержки не входит.

При этом дипломат заявила, что считает возможное вторжение России на Украину весьма вероятным. Она обвинила власти России в антиукраинской кампании и попытке втянуть Запад в войну, подрывающей основы европейской безопасности и угрожающей демократическим властям западных стран.

«Мы ссоримся не с русскими людьми, а с политикой российских лидеров... Они рискуют втянуть обычных жителей страны в масштабный конфликт, подобный войнам в Афганистане и Чечне», — подчеркнула она.

Британия намерена послать России сигнал усилением вклада в НАТО

Чтобы сдержать «российскую агрессию», Лондон задумал подать Москве сигналы: в частности, усилив вклад в НАТО. Так, страна планирует удвоить число своих военнослужащих в Эстонии до 1,8 тысячи человек, отправить туда дополнительное оборонительное вооружение и оказать военную поддержку другим союзникам по Североатлантическому альянсу. Она включает в себя отправку кораблей, самолетов и специалистов.

Этот пакет [помощи НАТО] пошлет ясный сигнал Кремлю — мы не потерпим дестабилизирующей деятельности и всегда будем проявлять солидарность с нашими партнерами по НАТО перед лицом враждебных действий Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

По словам Джонсона, Вооруженные силы Великобритании получили приказ готовиться к отправке в Европу на следующей неделе. Британский авианосец HMS Prince of Wales («Принц Уэльский»), возглавивший оперативную группу кораблей Морских сил быстрого реагирования НАТО, находится в высоких широтах и будет готов в отправке «в считаные часы» в случае эскалации напряженности.

Россия опровергает обвинения западных стран и Украины и настаивает на диалоге

Ряд высокопоставленных российских политиков и дипломатов, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров, неоднократно исключали возможность начать войну против Украины. По словам министра, Москва намерена решать конфликт с США и НАТО исключительно дипломатическими методами. При этом он подчеркнул, что российская сторона не позволит игнорировать свои интересы.

Так, глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что границы НАТО сдвигаются все восточнее, и предупредил Запад о риске подорвать таким образом отношения с Россией. «Это станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран-членов альянса», — отметил Лавров.