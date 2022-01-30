Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД Британии обвинила Москву в подготовке вторжения и пригрозила санкциями

Глава МИД Британии Трасс пригрозила российским олигархам жесткими санкциями из-за Украины

Фото: Olivier Douliery / AP

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что на следующей неделе представит расширенный пакет санкций против России, касающихся любой компании или частного лица, «к которым есть интерес в Кремле». Лондон также включит в списки российских олигархов, «причастных к поддержке режима», заявила Трасс в эфире Sky News.

Согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, у российских олигархов в Лондоне могут отобрать собственность.

Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций

Лиз Трассминистр иностранных дел Великобритании

Отвечая на вопрос о том, могут ли эти меры повлечь финансовые проблемы для самой Британии, министр заявила, что самое важное — это «защита свободы и демократии». Сомнения собеседника министра, вероятно, связаны со слухами о том, что Лондон не намерен вводить санкции против Москвы, поскольку оттуда идет множество финансовых потоков. Как сообщала газета The Times со ссылкой на дипломатические источники, с 1994 года российские олигархи используют британскую финансовую и визовую систему для отмывания незаконных денежных средств, с помощью которых они якобы могут продвигать интересы Москвы.

Великобритания отказалась отправлять войска на Украину, но сочла вероятным российское вторжение

Санкционное давление на Москву — одна из ряда мер, на которые Лондон готов пойти в рамках поддержки Киева. В разговоре с BBC News глава британского МИД подчеркнула: переброска войск на Украину в пакет поддержки не входит.

Материалы по теме:
МИД России получил ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
МИД России получил ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
26 января
Западные страны объявили об эвакуации посольств на Украине
Западные страны объявили об эвакуации посольств на Украине
24 января

При этом дипломат заявила, что считает возможное вторжение России на Украину весьма вероятным. Она обвинила власти России в антиукраинской кампании и попытке втянуть Запад в войну, подрывающей основы европейской безопасности и угрожающей демократическим властям западных стран.

«Мы ссоримся не с русскими людьми, а с политикой российских лидеров... Они рискуют втянуть обычных жителей страны в масштабный конфликт, подобный войнам в Афганистане и Чечне», — подчеркнула она.

Британия намерена послать России сигнал усилением вклада в НАТО

Чтобы сдержать «российскую агрессию», Лондон задумал подать Москве сигналы: в частности, усилив вклад в НАТО. Так, страна планирует удвоить число своих военнослужащих в Эстонии до 1,8 тысячи человек, отправить туда дополнительное оборонительное вооружение и оказать военную поддержку другим союзникам по Североатлантическому альянсу. Она включает в себя отправку кораблей, самолетов и специалистов.

Этот пакет [помощи НАТО] пошлет ясный сигнал Кремлю — мы не потерпим дестабилизирующей деятельности и всегда будем проявлять солидарность с нашими партнерами по НАТО перед лицом враждебных действий

Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

По словам Джонсона, Вооруженные силы Великобритании получили приказ готовиться к отправке в Европу на следующей неделе. Британский авианосец HMS Prince of Wales («Принц Уэльский»), возглавивший оперативную группу кораблей Морских сил быстрого реагирования НАТО, находится в высоких широтах и будет готов в отправке «в считаные часы» в случае эскалации напряженности.

Россия опровергает обвинения западных стран и Украины и настаивает на диалоге

Ряд высокопоставленных российских политиков и дипломатов, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров, неоднократно исключали возможность начать войну против Украины. По словам министра, Москва намерена решать конфликт с США и НАТО исключительно дипломатическими методами. При этом он подчеркнул, что российская сторона не позволит игнорировать свои интересы.

Так, глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что границы НАТО сдвигаются все восточнее, и предупредил Запад о риске подорвать таким образом отношения с Россией. «Это станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран-членов альянса», — отметил Лавров.

«Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется», — добавил Лавров. По его словам, об этом же президент России Владимир Путин говорил американскому коллеге Джо Байдену, который во время встречи в Женеве в июне 2021 года «подтвердил именно такой настрой»
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Британии обвинила Москву в подготовке вторжения и пригрозила санкциями
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Куравлева
Москвичам предрекли приход снежной «Нади»
Создатели «Миротворца» поглумились над смертью Леонида Куравлева
Медведев попросил судью назвать мешающих ему фанатов идиотами
Снижение смертности от омикрон-штамма посчитали основанием для оптимизма
Появилась информация о девушке из сгоревшей квартиры в Чертаново и ее спасителях
Нурмагомедов позвал звезду YouTube Джейка Пола в Eagle FC
Названа отличительная черта омикрон-штамма коронавируса
В Новосибирске пьяная женщина сбила двух детей на тротуаре
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter