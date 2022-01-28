Способность США ввести обещанные санкции против Путина поставили под сомнение

США не смогут ввести обещанные антироссийские санкции из-за толерантности Британии в отношении финансовых потоков, которые проходят через Лондон, сообщает газета The Times со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседник агентства сослался на доклад комитета по разведке парламента Великобритании, в котором говорится о российских олигархах, которые с 1994 года используют британскую финансовую и визовую систему для отмывания незаконных денежных средств, с помощью которых они якобы могут продвигать интересы Москвы.

«Американские чиновники поставили под сомнение способность ввести санкции против президента России [Владимира] Путина из-за британцев, которые годами допускали проведение сомнительных денежных потоков через Лондон», — пишет колумнист The Times.

По информации источника, представители Госдепа США разочарованы неспособностью Великобритании принять меры против такого финансового потока.

27 января представители Белого дома заявили, что руководство США передумало вводить санкции против президента России Владимира Путина, так как это создало бы «технические трудности».

Ранее президент США Джо Байден подтвердил возможное введение санкций против Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Американский лидер также подчеркнул, что эскалация вокруг Киева может изменить мир, однако рассуждать о такой вероятности — это «как гадать на чаинках».