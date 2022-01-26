Байден подтвердил возможное введение санкций против Путина

Президент США Джо Байден подтвердил возможное введение санкций в отношении российского лидера Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Политик утвердительно ответил на вопрос о том, видит ли он возможным введение санкций лично против Путина в случае вторжения российских сил на Украину. Также Байден заявил, что эскалация вокруг Украины может изменить мир.

Если силы двинутся туда, это будет самым крупным вторжением со времен Второй мировой войны. Это изменит мир Джо Байден Президент США

При этом политик подчеркнул, что рассуждать о вероятности эскалации вокруг Украины — это «как гадать на чайных листах».

Возможные санкции

Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также лидеры ряда европейских государств, Евросоюза и НАТО обсудили развитие ситуации вокруг Украины.

Стороны обсудили усилия по сдерживанию российской агрессии, в том числе путем подготовки серьезных экономических издержек для Москвы и укрепления обороны восточного фланга НАТО.

По результатам встречи мировые лидеры решили, что в случае вторжения на Украину против России будет предпринят карательный ответ, в том числе введен «беспрецедентный пакет санкций».

В офисе Джонсона отметили, что дипломатические переговоры с российской стороной являются первоочередной задачей, однако в случае атаки на Украину ответные меры будут приняты незамедлительно.

Представители Белого дома также отметили, что США готовят единовременное, а не поэтапное введение санкций против России, и последствия таких мер будут гораздо более значительными.

Мы готовы ввести санкции с масштабными последствиями, которые мы не рассматривали в 2014 году. Это означает, что больше не будет поэтапности (введения). В этот раз мы начнем с самой вершины и там останемся Белый дом

The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американского руководства сообщало, что Соединенные Штаты рассматривают варианты санкций и экспортных ограничений против России, которые смогут негативно повлиять на ее положение на международных рынках и, в том числе ударить по рублю в случае вторжения на Украину.

По словам собеседника издания, варианты экспортного контроля, которые Вашингтон рассматривает вместе с союзниками и партнерами, ударят по «стратегическим амбициям России о быстром развитии промышленности». Также потенциальные ограничения могут повлиять на сферы, которые российская сторона считает важными — в том числе искусственный интеллект, квантовые компьютеры, оборона и аэрокосмическая отрасль и другие сферы.

Реакция России

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что угрозы США и стран НАТО о введении в отношении России беспрецедентных санкций только способствуют истерии.

По его словам, Москва всегда настроена на решение вопросов дипломатическим путем, а не путем войн и конфликтов. Однако Россию втягивают в противостояние, поскольку у США есть свои цели и свои интересы, а обострение ситуации вокруг Украины выступает лишь триггером, сказал Белик.

Давно известно, что те, кто живет по законам стаи и подчиняется вожаку, не только не изгоняются из нее, но и чувствуют себя очень хорошо и защищенно, потому что отвечать на вызовы самостоятельно и достойно, как это умеет Россия, способен далеко не каждый Дмитрий Белик Член комитета Госдумы по международным делам

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в свою очередь отметил, что санкции Вашингтона против Москвы в случае «вторжения на Украину» отразятся не только на России, но и на самих США.

Депутат призвал Вашингтон прекратить говорить о введении санкций. По его словам, Соединенным Штатам необходимо понять, что Россию санкции не пугают.

Мы предлагаем заключить определенные договоренности для снижения напряженности в мире. Вместо этого они нам постоянно угрожают Сергей Цеков Член комитета Совета Федерации по международным делам

Последствия

Экономист, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константин Ордов спрогнозировал рост курса доллара в случае введения Западом санкций в отношении России.

Эксперт подчеркнул, что из-за жестких ограничений в сторону Москвы прогнозировать курс доллара будет бессмысленно. По его словам, американская валюта может вырасти до любой величины выше 100 рублей.

Если будут предприняты более жесткие по отношению к России санкционные меры, типа запрета доллара, запрета долга, ограничения на ведущие банки, то в этом случае прогнозировать курс бесполезно и бессмысленно Константин Ордов Экономист, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова

Высокопоставленный представитель Белого дома в свою очередь отметил, что наблюдающееся в последнее время падение рубля связано с экономическими санкциями, которые могут ввести Соединенные Штаты и их союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

По его словам, нынешняя перемена в цене валюты «отражает значительность экономических санкций, которые мы готовы ввести».