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19:51, 14 июля 2026Моя страна

Россияне оборудовали грузовик всеми удобствами и поехали на нем в Турцию

Трое жителей Екатеринбурга оборудовали грузовик всеми удобствами и поехали на нем в Турцию
Алина Черненко

Фото: ООО ГК «ВолгаТрейд»

Трое жителей Екатеринбурга сделали на заказ кастомный грузовик за 40 миллионов рублей, оборудовали его всеми удобствами и поехали на нем в Турцию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что транспортное средство мастерили по индивидуальному проекту больше года. Внутри есть кухня, гостиная, спальня с двухметровой кроватью, душ, унитаз, системы хранения, выдвижная терраса, а на крыше — еще одна спальня в палатке.

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По данным источника, такой автодом может существовать в автономном режиме в течение нескольких недель. На борту есть 1,5 тысячи литров воды, аккумуляторы, солнечные панели, стиральная и посудомоечная машины. Путешествующие на нем россияне смогут долгое время жить вдали от цивилизации.

Друзья скинулись на общую мечту детства примерно по 17 миллионов рублей. Они поедут в точку назначения через страны Центральной Азии — им придется сделать крюк, чтобы посмотреть города и природу Центрального федерального округа.

Ранее пара из Китая, объехавшая за полгода 50 стран на собственном доме на колесах, прибыла в Россию. Путешественники признались, что в Москве чувствуют себя комфортнее и безопаснее, чем в европейских городах.

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