В ГД ответили на решение США и НАТО ввести беспрецедентные санкции против России

Заявления США и стран НАТО о введении в отношении России беспрецедентных санкций только способствуют истерии. Так на них ответил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По его словам, обвинения России в подготовке вторжения на Украину, а также сценарии этого нападения и военная поддержка Киева — все это не ново для нашего государства.

Он отметил, что Россия всегда настроена на решение вопросов дипломатическим путем, а не путем войн и конфликтов. Однако ее, можно сказать, втягивают в противостояние, так как у США есть свои цели и свои интересы, а обострение ситуации вокруг Украины выступает лишь триггером, уточнил депутат.

«Давно известно, что те, кто живет по законам стаи и подчиняется вожаку, не только не изгоняются из нее, но и чувствуют себя очень хорошо и защищенно, потому что отвечать на вызовы самостоятельно и достойно, как это умеет Россия, способен далеко не каждый», — заключил он.

Ранее лидеры Великобритании, США и ЕС обсудили «беспрецедентный пакет санкций» в отношении России в случае обострения конфликта вокруг Украины. Политики решили, что в случае российского вторжения на Украину нужно предпринять карательный ответ, в том числе ввести «беспрецедентный пакет санкций».