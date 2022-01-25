Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В ГД ответили на решение США и НАТО ввести беспрецедентные санкции против России

Депутат Белик: заявления США и НАТО о введении санкций против РФ способствуют истерии

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Заявления США и стран НАТО о введении в отношении России беспрецедентных санкций только способствуют истерии. Так на них ответил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По его словам, обвинения России в подготовке вторжения на Украину, а также сценарии этого нападения и военная поддержка Киева — все это не ново для нашего государства.

Он отметил, что Россия всегда настроена на решение вопросов дипломатическим путем, а не путем войн и конфликтов. Однако ее, можно сказать, втягивают в противостояние, так как у США есть свои цели и свои интересы, а обострение ситуации вокруг Украины выступает лишь триггером, уточнил депутат.

«Давно известно, что те, кто живет по законам стаи и подчиняется вожаку, не только не изгоняются из нее, но и чувствуют себя очень хорошо и защищенно, потому что отвечать на вызовы самостоятельно и достойно, как это умеет Россия, способен далеко не каждый», — заключил он.

Ранее лидеры Великобритании, США и ЕС обсудили «беспрецедентный пакет санкций» в отношении России в случае обострения конфликта вокруг Украины. Политики решили, что в случае российского вторжения на Украину нужно предпринять карательный ответ, в том числе ввести «беспрецедентный пакет санкций».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Песков ответил Кадырову про Украину фразой «к нашей радости, президент — Путин»
17-летнюю россиянку нашли мертвой в студенческом общежитии
Джонсон предупредил Украину о «молниеносной войне» с Россией
Назван комфортный для выплаты ипотеки доход
В Греции из-за снегопада в пробке застряли три тысячи автомобилей
В Ереване отменили концерт обвиненного в сатанизме Моргенштерна
В Москве усилят контроль за COVID-ограничениями
Министр обороны Украины заявил о готовности встретиться с Шойгу
Автобус врезался в дом в Лондоне
Мать помыла голову четырехлетней дочери уксусом и объяснила свой поступок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter