Мировые лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также лидеры ряда европейских стран, Евросоюза и НАТО обсудили развитие ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает The Independent.

Политики обсудили усилия по сдерживанию российской агрессии, в том числе путем подготовки серьезных экономических издержек для Москвы и укрепления обороны восточного фланга НАТО. По результатам встречи мировые лидеры пришли к выводу, что в случае вторжения на Украину против России необходимо предпринять карательный ответ, в том числе ввести «беспрецедентный пакет санкций».

В офисе британского премьера подчеркнули, что дипломатические переговоры с Россией остаются первоочередной задачей, однако в случае атаки на Украину ответные меры будут приняты незамедлительно.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон допускает оказание вспомогательной поддержки партнерам восточного фланга НАТО в условиях ситуации вокруг Украины. По ее словам, Белый дом на протяжении нескольких недель ведет с европейскими союзниками переговоры по данному вопросу.