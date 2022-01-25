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Мировые лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины

Лидеры Великобритании, США и ЕС обсудили «беспрецедентный пакет санкций» против России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также лидеры ряда европейских стран, Евросоюза и НАТО обсудили развитие ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает The Independent.

Политики обсудили усилия по сдерживанию российской агрессии, в том числе путем подготовки серьезных экономических издержек для Москвы и укрепления обороны восточного фланга НАТО. По результатам встречи мировые лидеры пришли к выводу, что в случае вторжения на Украину против России необходимо предпринять карательный ответ, в том числе ввести «беспрецедентный пакет санкций».

В офисе британского премьера подчеркнули, что дипломатические переговоры с Россией остаются первоочередной задачей, однако в случае атаки на Украину ответные меры будут приняты незамедлительно.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон допускает оказание вспомогательной поддержки партнерам восточного фланга НАТО в условиях ситуации вокруг Украины. По ее словам, Белый дом на протяжении нескольких недель ведет с европейскими союзниками переговоры по данному вопросу.

Ксения Назарова
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