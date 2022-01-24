Белый дом заявил о проработке планов по усилению восточного фланга НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон допускает оказание вспомогательной поддержки партнерам восточного фланга НАТО в условиях ситуации вокруг Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, Белый дом ведет переговоры и консультации с европейскими союзниками по данному вопросу. Проработка планов по усилению восточного фланга альянса длится уже несколько недель, уточнила Псаки. Она также добавила, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби может сообщить подробности в понедельник, 24 января.

Ранее стало известно о возможности США переместить больше войск в Восточную Европу. По данным Reuters, дополнительные контингенты могут быть сформированы из частей, дислоцированных в Западной Европе.