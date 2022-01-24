Стало известно о возможности США переместить больше войск в Восточную Европу

Соединенные Штаты рассматривают возможность перемещения большего количества войск в Восточную Европу. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в НАТО пишет Reuters.

Уточняется, что дополнительные контингенты могут быть сформированы из частей, дислоцированных в Западной Европе. Усиление группировки войск военными из западноевропейских военных баз может произойти на фоне эскалации на российско-украинской границе.

24 января стало известно, что Великобритания, Австралия и Германия объявили о намерении эвакуировать сотрудников диппредставительств на Украине из-за растущего военного напряжения на границе с Россией. Решение последовало на фоне призыва США начать эвакуацию семей американских дипломатов.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден допустил размещение тысяч американских военных, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации с Украиной. Кроме того, высшие лица Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий на случай военного конфликта.