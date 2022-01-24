США начали эвакуировать американских дипломатов с Украины

Государственный департамент США распорядился начать добровольный отъезд американских дипломатов с Украины, передает Reuters.

Части дипломатического персонала разрешили покинуть страну на добровольной основе. Документ также касается членов их семей.

«23 января Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве из-за сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России», — сказано в заявлении. Кроме того, Госдеп рекомендует вернуться домой американским гражданам, которые могут находиться на территории Украины.

В воскресенье стало известно, что посольство США в Киеве запросило у Вашингтона разрешение персоналу уехать с Украины. Близкий к украинскому правительству источник телеканала CNN уточнил, что эвакуация может начаться уже на следующей неделе. Американские власти готовят мероприятия в случае ухудшения ситуации с безопасностью граждан. Кроме того, Госдеп выпустил рекомендации касательно поездок американцев на Украину.

В течение нескольких месяцев Запад обвиняет Россию в подготовке «вторжения» на Украину. Кремль неоднократно опровергал эти заявления, уточнив, что Россия не собирается нападать на другие государства.