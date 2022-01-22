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CNN узнал о запросе американских дипломатов на Украине покинуть страну

Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение персоналу уехать из Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение всем представителям неосновного персонала и их семьям покинуть территорию Украины. Об этом сообщает CNN.

По словам близкого к украинскому правительству источника телеканала, эвакуация может начаться уже на следующей неделе. В свою очередь, представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что власти США готовят мероприятия в случае ухудшения ситуации с безопасностью граждан, но пока что ему нечего рассказать по этому вопросу.

Госдеп выпустил рекомендации касательно поездок американцев на Украину. В них ведомство посоветовало отказаться от поездок из-за осложнения ситуации на российско-украинской границе. «Граждане США не должны ожидать, что будет организована эвакуация за счет правительства. В настоящее время доступны коммерческие рейсы для поддержки отъезда», — указали дипломаты.

21 января Bloomberg сообщил, что Госдепартамент рассматривает возможность эвакуации с территории Украины членов семей своих дипломатов. По данным агентства, речь идет именно о принудительной эвакуации таких лиц. Техническому персоналу диппредставительств предложат вернуться на родину в добровольном порядке. Публично Госдеп планирует объявить об этом в течение нескольких дней.

Марина Совина
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