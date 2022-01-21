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США запланировали эвакуировать семьи дипломатов с Украины

Bloomberg: Госдеп рассматривает возможность эвакуации семей своих дипломатов с Украины

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госдепартамент США рассматривает возможность эвакуации с территории Украины членов семей своих дипломатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, речь идет именно о принудительной эвакуации таких лиц. Техническому персоналу диппредставительств предложат вернуться на родину в добровольном порядке. Публично Госдеп планирует объявить об этом в течение нескольких дней.

Как отмечают источники, решение об эвакуации связано с напряженностью, которая складывается на российско-украинской границе. При этом они подчеркивают, что такие меры не означают уверенности США в скором вторжении России на территорию соседа — власти страны трактуют их как «предусмотрительные приготовления».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в наличии планов по свержению украинского правительства. Некоторые из них, как подчеркнул дипломат, не включают в себя силовых решений. При этом он уверен, что в военные сценарии решения конфликта в Кремле также изучаются.

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Михаил Кириллов
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