США обвинили Россию в планах свергнуть украинское правительство

Россия может предпринять различные действия по дестабилизации ситуации на Украине, одно из них — свержение украинского правительства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по результатам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве, трансляцию мероприятия вело Reuters.

Блинкен обвинил Россию в наличии планов по применению для дестабилизации Украины военных, административных и дипломатических средств. «Некоторые из [этих планов] не включают в себя применение военной силы для дестабилизации Украины. Один из них — план свергнуть правительство», — рассказал дипломат.

Госсекретарь упомянул про учения вооруженных сил России, которые сейчас проводятся в Белоруссии. По его мнению, крупное скопление российских войск превращает территорию северного соседа Украины в новый плацдарм для вторжения. «Это [факт наличия вооруженных сил России в Белоруссии] дало бы Кремлю возможность напасть на Украину с юга, с востока, с севера, если президент [России Владимир] Путин того пожелает», — считает Блинкен.

На пресс-конференции Блинкен также пообещал провести по результатам переговоров в Женеве консультации с президентом США Джо Байденом, конгрессом и руководством союзников по НАТО.

Ранее 21 января в Женеве закончились переговоры главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Диалог длился всего полтора часа. Еще до начала мероприятия оба дипломата заявили, что не ожидают от встречи каких-либо больших прорывов в нынешних отношениях Москвы и Вашингтона. По результатам встречи дипломаты провели пресс-конференции о результатах переговорного процесса.