Блинкен пообещал провести консультации с руководством США и союзниками по НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал провести консультации с президентом Джо Байденом и руководством союзников Вашингтона по НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции по результатам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве, трансляцию мероприятия ведет Reuters.

«После возвращения в Вашингтон будет организована консультационная встреча [по результатам переговоров] с президентом Байденом, Советом национальной безопасности, Конгрессом, и нашими союзниками», — заявил Блинкен.

На пресс-конференции после встречи с Блинкеном глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия НАТО в Восточной Европе демонстрируют принадлежность Украины к сфере влияния альянса.

Ранее в Женеве закончились переговоры Лаврова и Блинкена. Диалог длился всего полтора часа. Еще до начала мероприятия оба дипломата заявили, что не ожидают от встречи каких-либо больших прорывов в нынешних отношениях России и США. По результатам встречи отдельно дипломаты провели пресс-конференции о результатах переговорного процесса.