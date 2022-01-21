Лавров рассказал о зонах влияния НАТО в Восточной Европе

Действия НАТО в отношении Украины однозначно показывают, что альянс рассматривает Киев как зону своего влияния, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по результатам встречи в Женеве. Его цитирует ТАСС.

«Москва не претендует на [создание собственных] зон влияния, но то, что сейчас делает НАТО в отношении Украины однозначно показывает, что НАТО рассматривает Украину как зону своего влияния [в Восточной Европе]», — рассказал Лавров.

На пресс-конференции Лавров также рассказал о невыполненных обещаниях, которые давали США и их союзники в НАТО и Евросоюзе.

Ранее в Женеве завершились переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Диалог закончился раньше запланированного времени и длился всего полтора часа. Еще до начала мероприятия оба дипломата заявили, что не ожидают от встречи каких-либо больших прорывов в нынешних отношениях России и США.