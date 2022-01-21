Лавров рассказал о невыполнении Западом обещаний

Опыт общения с западными коллегами по проблемам европейской безопасности полнится примерами невыполненных обещаний. Об этом на пресс-конференции по результатам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал глава МИД России Сергей Лавров, трансляция доступна на YouTube-канале ТАСС.

«С этим [выполнением обещаний] конечно и у американских коллег и у других западно-европейцев да и натовских членов плоховато», — заявил министр.

Ранее в Женеве переговоры Лаврова и Блинкена подошли к концу. Диалог длился всего полтора часа. Еще до начала мероприятия оба дипломата заявили, что не ожидают от него каких-либо прорывов в нынешних отношениях России и США.

В своем вступительном слове Сергей Лавров выразил надежду, что у сотрудников Госдепа после подготовки доклада Госдепартамента США о российской дезинформации на Украине осталось время для предметного рассмотрения сути предложений России.