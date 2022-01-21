Лавров прокомментировал публикацию Госдепа о дезинформации России по Украине

Москва рассчитывает, что Вашингтон сконцентрирован на рассмотрении предложений по гарантиям безопасности. Об этом на встрече с госсекретарем США заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова цитирует ТАСС.

Дипломат прокомментировал публикацию доклада Госдепартамента США по российской дезинформации на Украине. «Мы прочли вчера и сегодня огромное количество материалов, которые подготовил государственный департамент относительно того, что вы назвали "дезинформации России в огромном масштабе". Я с интересом ознакомился с этими работами», — отметил Лавров, выразив надежду, что у сотрудников Госдепа осталось время для предметного рассмотрения сути российских предложений.

21 января в швейцарском городе Женева, начались переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Основными темами встречи были заявлены разрешение ситуации с безопасностью и стабильностью в Восточной Европе, а также вопрос взаимоотношений России и Украины.

Ранее глава американского Госдепа расценил предстоящую встречу с российским коллегой как дипломатическую попытку снизить напряженность вокруг «неспровоцированного наращивания» вооруженных сил России у украинских границ.