В Женеве начались переговоры представителей России и США

В Женеве начались переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом пишет ТАСС.

За столом переговоров стороны будут обсуждать разрешение ситуации с безопасностью и стабильностью в Восточной Европе, а также предметно обсудят вопрос взаимоотношений России и Украины.

По регламенту на обсуждения представителей сторон отведено 2,5 часа, но переговорный процесс в силу масштаба затронутых вопросов может быть продлен на неопределенное время. После окончания закрытой встречи будет проведена публичная пресс-конференция.

18 января стало известно, что Сергей Лавров и Энтони Блинкен лично встретятся в Женеве 21 января. Госсекретарь США охарактеризовал предстоящую встречу с российским коллегой как дипломатическую попытку снизить напряженность вокруг «неспровоцированного наращивания» вооруженных сил России у границ Украины.