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Анонсирована дата встречи Лаврова и Блинкена

«Ъ»: Лавров и Блинкен встретятся в Женеве 21 января
Начало событий в новости Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о российской агрессии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jonathan Nackstrand / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен лично встретятся в Женеве 21 января. Эту дату анонсировала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

По данным «Ъ», перед встречей с российским коллегой Блинкен посетит Киев и Берлин.

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Кроме того, ранее Лавров и Блинкен созвонились и обсудили переговоры по гарантиям безопасности (их проект предложила Москва) и ситуацию на востоке Украины. Российский министр настоял на том, чтобы Вашингтон перестал «тиражировать спекуляции о российской агрессии».

Согласно заявлению МИД РФ, именно Вашингтон стал инициатором разговора дипломатов. Комментируя звонок, в Госдепартаменте рассказали: сам глава американского ведомства настоял на том, чтобы включить Киев и европейских партнеров в переговоры по гарантиям безопасности.

Елизавета Наумова
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