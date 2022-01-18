Анонсирована дата встречи Лаврова и Блинкена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен лично встретятся в Женеве 21 января. Эту дату анонсировала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

По данным «Ъ», перед встречей с российским коллегой Блинкен посетит Киев и Берлин.

Кроме того, ранее Лавров и Блинкен созвонились и обсудили переговоры по гарантиям безопасности (их проект предложила Москва) и ситуацию на востоке Украины. Российский министр настоял на том, чтобы Вашингтон перестал «тиражировать спекуляции о российской агрессии».

Согласно заявлению МИД РФ, именно Вашингтон стал инициатором разговора дипломатов. Комментируя звонок, в Госдепартаменте рассказали: сам глава американского ведомства настоял на том, чтобы включить Киев и европейских партнеров в переговоры по гарантиям безопасности.