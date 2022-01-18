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Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о российской агрессии

Лавров в разговоре с Блинкеном призвал заставить Украину выполнять Минские соглашения

Фото: Jonathan Nackstrand / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал как можно скорее предоставить ответ относительно российских предложений по безопасности «на бумаге». Кроме того, российский дипломат настоял на том, чтобы США заставили Украину соблюдать Минские соглашения по перемирию в Донбассе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Кроме того, Лавров призвал американского коллегу не тиражировать спекуляции о российской агрессии, говорится в сообщении ведомства.

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Согласно заявлению, именно Вашингтон стал инициатором разговора дипломатов. Во время звонка оба согласились обсудить возможность продолжить контакты в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что, хотя Москва не собирается ни на кого нападать, она считает необходимостью оставить свои войска у границы с Украиной. Это меры предосторожности и реакция на недружелюбную атмосферу, «созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами», заявил он.

Виктория Кондратьева
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