Песков заявил о «красной черте» в отношениях с НАТО из-за Украины

Отношения России и НАТО достигли «красной черты» из-за постепенного вторжения альянса на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Речь идет, в частности, о снабжении Киева оборонительными и наступательными вооружениями и подготовке украинских военных. По словам Пескова, такое положение дел является реальной угрозой стабильности и безопасности в Европе, и эту ситуацию Москва «не может больше терпеть».

Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия считает необходимостью оставить свои войска у границы с Украиной — это меры предосторожности и реакция на недружелюбную атмосферу, «созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами».

«Терпению России пришел конец»

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Североатлантический альянс давал обещания о непродвижении военной инфраструктуры на восток, но они были «грубейшим образом выброшены в корзину», и организация вплотную подошла к границам России.

Из-за действий Запада, которые угрожают безопасности России и не способствуют подписанию договоров по безопасности, у Москвы закончилось терпение. Теперь она ждет ответных действий от представителей Вашингтона и Брюсселя, сообщил Лавров во время пресс-конференции.

Терпению России по поводу действий Запада пришел конец, мы запрягали долго — сейчас пора ехать Сергей Лавров Глава МИД России

Итоги заседания Россия — НАТО

12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО: эта встреча состоялась после переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США. На встрече стороны коснулись опубликованных Москвой проектов договора с США и НАТО по гарантиям безопасности.

Переговоры сторон длились больше четырех часов. Российскую делегацию на заседании представили замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах приняли участие генсек Йенс Столтенберг и представители 30 стран-резидентов альянса.

Столтенберг заявил, что предстоящая встреча — это своевременная возможность для осмысленного диалога с российской стороной. По его словам, в настоящее время наступил важнейший момент для европейской безопасности. Кремль настаивал на прекращении военного сотрудничества альянса с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.

Реакция Британии

После завершения переговоров России и НАТО генсек Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также обсудили ситуацию в Европе и на Украине, а также перспективы продолжения диалога с Москвой в рамках Совета Россия — НАТО.

Послесловием к переговорам России с США, НАТО и ОБСЕ стало заявление главы британской дипломатии Лиз Трасс. Британский МИД попросил Россию не нападать на Украину, подчеркнув в то же время, что Москва попытается оправдать вторжение в соседнюю страну.

«Россия проводит кампанию по дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения на территорию соседней Украины. Россия должна сдерживать свою агрессию, снизить напряженность и вступить в содержательные переговоры», — написала Трасс.

Дальнейшие действия

14 января госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры со Столтенбергом, сообщает ТАСС.

В ходе диалога американский госсекретарь обсудил с генсеком НАТО дальнейшие действия после заседания Совета Россия — НАТО. В Госдепе заявили о готовности Вашингтона и альянса к проведению новой встречи с Россией.

Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога Пресс-служба Госдепартамента США

Блинкен написал в своем Twitter, что был рад пообщаться с генсеком Столтенбергом. «США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией», — отметил он.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что в настоящее время у Москвы отсутствуют основания для новых встреч с представителями американской стороны по гарантиям безопасности в Европе. Рябков также отметил, что Вашингтон и НАТО не хотят отказываться от дальнейшего расширения альянса на восток.