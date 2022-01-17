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Песков заявил о постепенном вторжении НАТО на Украину

Пресс-секретарь Песков: отношения России и НАТО достигли красной черты из-за Украины
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Отношения России и НАТО достигли «красной черты» из-за постепенного вторжения альянса на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает телеканал CNN.

«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», — утверждает он.

По словам Пескова, такое положение дел является реальной угрозой стабильности и безопасности в Европе, и эту ситуацию Москва «не может больше терпеть».

Ранее стало известно, что НАТО предложила России провести переговоры по безопасности в Европе, включая ситуацию вокруг Украины, однако пока альянс не получил ответа. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с телеканалом CBC. «Нет, они не взяли на себя обязательства принять участие в дальнейших переговорах, но и не отвергли предложения», — сказал он.

10 января состоялись консультации по вопросам договора о безопасности в Европе. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — совещание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Вене, где обсуждались российские предложения.

Марина Совина
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