НАТО предложила России переговоры по безопасности в Европе

НАТО предложила России провести переговоры по безопасности в Европе, включая ситуацию вокруг Украины, однако пока альянс не получил ответа. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с телеканалом CBC.

«Нет, они не взяли на себя обязательства принять участие в дальнейших переговорах, но и не отвергли предложения», — сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений, в том числе ядерных.

Консультации по вопросам договора о безопасности в Европе состоялись 10 января в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — совещание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Вене, где обсуждались российские предложения.

