Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Брюсселе завершились переговоры между Россией и НАТО

Совет Россия — НАТО завершил заседание по гарантиям безопасности в Европе

Фото: Olivier Hoslet / Reuters

В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

По сообщению агентства, переговоры длились больше четырех часов. Уточняется, что они продлились дольше запланированного. Российскую делегацию на заседании представили замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах приняли участие генсек Йенс Столтенберг и представители 30 стран-резидентов альянса.

Перед началом заседания Йенс Столтенберг заявил, что предстоящая встреча — это своевременная возможность для осмысленного диалога с российской стороной. По его словам, в настоящее время наступил важнейший момент для европейской безопасности.

Это заседание Совета стало первым за последние два с половиной года. В ходе диалога стороны планировали обсудить вопросы о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращение числа военных учений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали условие введения полного локдауна в России
Россиянин сорвался в шахту лифта и погиб
Похищенному украинскими спецслужбами судье продлили домашний арест
Столтенберг обвинил Россию в развертывании войск в Грузии, Молдавии и на Украине
В полиции Петербурга отправили в отставку двух начальников управлений
НАТО приготовилась обсуждать с Россией ограничения по ракетам и ядерной политике
Подготовку в США санкций против Путина объяснили
Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО
В США потребовали принять меры против союзников Сирии
Телеведущая рассказала о проблемах со здоровьем у Зеленского незадолго до смерти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter