В Брюсселе завершились переговоры между Россией и НАТО

В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

По сообщению агентства, переговоры длились больше четырех часов. Уточняется, что они продлились дольше запланированного. Российскую делегацию на заседании представили замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах приняли участие генсек Йенс Столтенберг и представители 30 стран-резидентов альянса.

Перед началом заседания Йенс Столтенберг заявил, что предстоящая встреча — это своевременная возможность для осмысленного диалога с российской стороной. По его словам, в настоящее время наступил важнейший момент для европейской безопасности.

Это заседание Совета стало первым за последние два с половиной года. В ходе диалога стороны планировали обсудить вопросы о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращение числа военных учений.