Генсек НАТО назвал заседание СРН важнейшим моментом для европейской безопасности

Заседание Совета Россия-НАТО (СРН) является важнейшей возможностью для осмысленного диалога с российской стороной. Об этом в своем Twitter -аккаунте заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Это своевременная возможность для диалога в важнейший момент для европейской безопасности. Когда напряженность высока, еще более важно, чтобы мы сели за один стол и обсудили наши проблемы», — написал глава НАТО.

Ранее в штаб-квартире альянса в Брюсселе началось первое за два с половиной года заседание СРН. Российскую делегацию представляет межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны. Дипведомство представляет замглавы МИД России Александр Грушко.

В ходе диалога стороны обсудят вопросы о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращение числа военных учений.