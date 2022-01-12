Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Брюсселе началась встреча Совета Россия — НАТО

Заседание Совета Россия — НАТО началось в штаб-квартире альянса в Брюсселе

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Заседание Совета Россия — НАТО (СРН), первое за два с половиной года, началось в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча проходим в рамках рамках развития переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США. Российскую делегацию на заседании СРН представляет межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны. Дипведомство представляет замглавы МИД России Александр Грушко.

Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Путин описал миллион случаев коронавируса за день в США фразой «это потрясающе»
Мужчина в последний момент отпугнул пуму мощным рыком и попал на видео
В Брюсселе началась встреча Совета Россия — НАТО
Бастрыкин заинтересовался госзакупками в театре «Ленком Марка Захарова»
Кризис вынудил мать двоих детей продать частный дом и переехать в фургон
Байден в третий раз назвал Камалу Харрис президентом США
Ким Кардашьян обвинили в мошенничестве с криптовалютой
Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции
Норвежский тренер выступил с заявлением из-за мошенничества лыжников команды
Актер сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter