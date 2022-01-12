В Брюсселе началась встреча Совета Россия — НАТО

Заседание Совета Россия — НАТО (СРН), первое за два с половиной года, началось в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча проходим в рамках рамках развития переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США. Российскую делегацию на заседании СРН представляет межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны. Дипведомство представляет замглавы МИД России Александр Грушко.

