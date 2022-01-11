МИД заявил о готовности добиться предметной реакции НАТО по вопросу безопасности

Россия будет добиваться предметной реакции НАТО на проект соглашения по гарантиям безопасности. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в преддверии заседания Совета РФ-НАТО, где будут обсуждаться вопросы о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ и отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик, передает РИА Новости

«Будем добиваться конкретной, предметной, постатейной реакции на российский проект соглашения о гарантиях (безопасности — прим. «Ленты.ру»)», — заявил дипломат.

Ранее в Женеве завершились переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепа, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил переговоры с США по безопасности и заявил, что у Москвы нет уверенности, что Вашингтон станет выполнять юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, если стороны заключат соглашение.