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Рябков оценил переговоры с США по безопасности

Рябков: РФ сомневается, что США станут выполнять договоренности о гарантиях безопасности

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что у Москвы нет уверенности, что Вашингтон станет выполнять юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, если стороны заключат соглашение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент вопрос ставил так, что с учетом негативного опыта, который мы накопили на протяжении длительного времени, схема с обязательствами со стороны США, разумеется, неидеальна», — сказал он.

Рябков добавил, что «перефразируя, передавая смысл в своей собственной интерпретации — это лучше, чем ничего».

Во время пресс-конференции Рябков также допустил военный ответ России на развертывание НАТО стратегических вооружений средней и малой дальности в Европе. По его словам, после выхода США из ДРСМД, только одностороннее соблюдение Россией моратория на развитие подобных вооружений не привело к эскалации ситуации в области стратегической стабильности.

Марина Совина
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