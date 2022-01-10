Рябков допустил военный ответ России на действия НАТО

Россия может дать военный ответ на развертывание НАТО стратегических вооружений средней и малой дальности в Европе. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам переговоров с США по гарантиям безопасности в Женеве. Его выступление транслируется YouTube-каналом RT.

По словам Рябкова, после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), только одностороннее соблюдение Россией моратория на развитие подобных вооружений, не привело к эскалации ситуации в области стратегической стабильности.

«Если сейчас НАТО перейдет к развертыванию сил и средств, которые очень быстро разрабатываются в США и, возможно, будут внедрены где-то в Европе, то это потребует военного ответа со стороны России», — заверил Рябков. Он также отметил, что подобное развитие ситуации неизбежно нанесет ущерб безопасности США и их европейских союзников.

Подводя итоги встречи в Женеве, Рябков заявил, что у американской стороны нет понимания того, насколько России важно решить вопросы, представленные на переговорах. Он призвал Вашингтон правильно оценивать риски военной конфронтации между сторонами.