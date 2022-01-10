Рябков подвел итоги переговоров с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал ход переговоров делегаций из Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности и стратегической стабильности, прошедших ранее в Женеве. Трансляцию пресс-конференции публикует RT.

Подводя итоги встречи, он заявил, что у американской стороны нет понимания того, насколько России важно решить вопросы, представленные на переговорах. Рябков также призвал Вашингтон перестать недооценивать риски военной конфронтации между сторонами.

«Главные вопросы подвешены, и мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе», — подчеркнул он. Замглавы МИД также рассказал, что о других итогах станет ясно позднее на этой неделе.

В общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.