Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В НАТО заявили о готовности обсуждать с Россией сокращение вооружений

Генсек НАТО Столтенберг: альянс готов обсудать с РФ сокращение вооружений

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений, в том числе ядерных. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CBC, франгемент которого опубликован на сайте телеканала.

Столтенберг также заявил, что НАТО готова «выслушать обеспокоенности» России, и отметил, что соглашение с Москвой является возможным.

3 января лидеры стран так называемой ядерной «пятерки» — России, Китая, США, Великобритании и Франции — выступили против гонки вооружений и призвали сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну в будущем. «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — говорится в совместном заявлении, подготовленном по инициативе Москвы.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США раскроют дальнейшие шаги по контактам с Россией
Во Франции раскрыли подход в отношениях с Россией
Овечкин сократил отставание от Ягра еще на одну шайбу
Россиянин пожаловался на Третьяковку из-за пропаганды ЛГБТ
Сбежавший в Британию бывший сотрудник КГБ и ФСБ пожаловался на угрозы
Назван повышающий риск развития деменции продукт
В РПЦ предупредили о вымогательствах денег на реставрацию храмов в Казахстане
В НАТО заявили о готовности обсуждать с Россией сокращение вооружений
Раскрыты подробности нападения на вдову Градского
Глава НАТО ответил на требования о выводе военных из стран альянса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter