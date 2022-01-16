В НАТО заявили о готовности обсуждать с Россией сокращение вооружений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений, в том числе ядерных. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CBC, франгемент которого опубликован на сайте телеканала.

Столтенберг также заявил, что НАТО готова «выслушать обеспокоенности» России, и отметил, что соглашение с Москвой является возможным.

3 января лидеры стран так называемой ядерной «пятерки» — России, Китая, США, Великобритании и Франции — выступили против гонки вооружений и призвали сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну в будущем. «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — говорится в совместном заявлении, подготовленном по инициативе Москвы.