Лидеры ядерной «пятерки» выступили против гонки вооружений

Лидеры стран так называемой ядерной «пятерки» — России, Китая, США, Великобритании и Франции — выступили против гонки вооружений и призвали сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну в будущем. Их совместное заявление опубликовано на сайте Кремля в понедельник, 3 января.

Как отметили представители пяти государств, ядерное оружие должно служить исключительно оборонительным целям и быть направленным только на сдерживание агрессии всех игроков на международной арене. «Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено... В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — говорится в заявлении.

Политики также подчеркнули, что готовы сохранить приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Кроме того, они заверили, что в дальнейшем планируют искать дипломатические способы для разрешения возникающих конфликтов, вести конструктивный диалог друг с другом и избегать военной конфронтации.

Договор о нераспространении ядерного оружия был заключен в 1968 году Комитетом по разоружению ООН для того, чтобы ограничить количество стран, обладающих ядерным оружием. Участники договора — почти все государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана.