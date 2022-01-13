Рябков заявил об отсутствии оснований для новых встреч с США

На сегодня у России отсутствуют основания для новых встреч с представителями Соединенных Штатов по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости со ссылкой на интервью дипломата RTVI.

«Без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны по каким-то серьезным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу», — пояснил заместитель министра иностранных дел России.

В том же интервью Сергей Рябков заявил, что США и НАТО не хотят отказываться от дальнейшего расширения альянса на восток. Дипломат рассказал, что Вашингтон и Брюссель не хотят обсуждать основные требования Москвы по гарантиям безопасности в Европе.

За последнюю неделю Россия провела два раунда переговоров вокруг своих предложений по гарантиям безопасности в Европе. Первый (с делегацией из США) прошел 10 января в Женева, второй (в рамках заседания Совета Россия — НАТО) — 12 января в Брюсселе.