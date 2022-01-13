В МИД заявили об отказе НАТО обсуждать основные требования России

США и НАТО не хотят отказываться от дальнейшего расширения альянса на восток, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью RTVI.

Дипломат рассказал, что Вашингтон и Брюссель не хотят обсуждать основные требования Москвы по гарантиям безопасности в Европе. На переговорах Москва выдвинула предложения по деэскалации напряженности: отказ от расширения НАТО на восток, свертывание инфраструктуры альянса и возвращение его к рубежам по состоянию на 1997 год, а также неразмещение ракет близ российских границ.

По словам Рябкова, США и НАТО готовы обсуждать только вторичные требования, которые не смогут коренным образом поменять отношения Запада и России и изменить статус-кво. «"Нет" не сказано, но говорить на условиях и по темам, которые удобнее для Запада, для нас это не вариант, потому что мы заинтересованы в противоположном», — отметил Рябков.

На интервью Рябков также заявил, что Россия продолжает твердо отстаивать свои интересы, именно поэтому НАТО считает Москву своим главным противником. Кроме того, он добавил, что США и НАТО не хотят идти навстречу Кремлю касательно предложений по гарантиям безопасности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО заявил, что только Украина и НАТО могут принять решение о членстве Киева. По словам Столтенберга, Кремль не имеет права вето в обсуждении членства Украины в Североатлантическом альянсе.