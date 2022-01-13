В МИД рассказали о позиции России насчет провокаций Украины

Москва не даст возложить на себя ответственность за возможные провокации вокруг Украины, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Дипломат рассказал, что Украина упивается иллюзией реванша и ищет поводы для того, чтобы отказаться от выполнения Минских договоренностей, рассчитывая получить помощь от западных союзников. «Мы не дадим возложить на себя ответственность за потенциально очень тяжелые последствия [провокаций]. Мы предупреждаем, что нужен натовский откат», — заявил Рябков.

На интервью Рябков также заявил, что Россия продолжает твердо отстаивать свою позицию и интересы, именно поэтому НАТО считает Москву своим главным противником. Кроме того, он добавил, что США и НАТО не хотят идти навстречу Кремлю касательно предложений по гарантиям безопасности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО заявил, что только Украина и Североатлантический альянс могут принять решение о членстве Киева. По словам Столтенберга, Москва не имеет права вето в обсуждении членства Украины в Североатлантическом альянсе.

