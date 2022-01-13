Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД рассказали о позиции России насчет провокаций Украины

Рябков: Москва не даст возложить на себя ответственность за провокации вокруг Украины

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Москва не даст возложить на себя ответственность за возможные провокации вокруг Украины, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Дипломат рассказал, что Украина упивается иллюзией реванша и ищет поводы для того, чтобы отказаться от выполнения Минских договоренностей, рассчитывая получить помощь от западных союзников. «Мы не дадим возложить на себя ответственность за потенциально очень тяжелые последствия [провокаций]. Мы предупреждаем, что нужен натовский откат», — заявил Рябков.

На интервью Рябков также заявил, что Россия продолжает твердо отстаивать свою позицию и интересы, именно поэтому НАТО считает Москву своим главным противником. Кроме того, он добавил, что США и НАТО не хотят идти навстречу Кремлю касательно предложений по гарантиям безопасности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО заявил, что только Украина и Североатлантический альянс могут принять решение о членстве Киева. По словам Столтенберга, Москва не имеет права вето в обсуждении членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Курс рубля резко упал
На день рождения Ренаты Литвиновой вызвали полицию
Конкурент Зеленского захотел поднять зарплаты полицейским
В МИД России отказались «прогибаться» под санкционным давлением США
Боррель назвал неприемлемыми предложения России по нерасширению НАТО
Экс-губернатору Фургалу вменили преступления с ущербом в три миллиарда рублей
Лавров рассказал об обещаниях США ответить по гарантиям безопасности
Москвичам пообещали «барическую ложбину» из-за атмосферного давления
Лавров впервые прокомментировал итоги переговоров с США и НАТО по безопасности
Мужчина пожаловался на уменьшение пениса на четыре сантиметра после COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter