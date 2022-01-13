В МИД рассказали о причинах противостояния России и НАТО

Россия продолжает твердо отстаивать свои интересы, именно поэтому НАТО считает ее своим главным противником. Такие причины противостояния Москвы и Брюсселя назвал замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью телеканалу RTVI.

«Россия сейчас главный противник НАТО только по той причине, что она стремится твердо последовательно отстаивать собственные интересы», — заявил российский дипломат. Кроме того, Рябков добавил, что США и НАТО не хотят идти навстречу России касательно предложений по гарантиям безопасности.

«По ключевым элементам этих текстов [гарантий] Соединенные Штаты и их союзники фактически говорят нам "нет", а там, где они говорят нам "да, давайте дальше обсуждать", мы, в свою очередь, отмечаем, что при всей важности и серьезности именно этих сюжетов, они вторичны», — отметил замглавы МИД России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО заявил, что только Украина и Североатлантический альянс могут принять решение о членстве украинского государства. По словам Столтенберга, Россия не имеет права вето в обсуждении членства Украины в Североатлантическом альянсе.

