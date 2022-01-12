Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО

Только Украина и Североатлантический альянс могут принять решение о членстве украинского государства в НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО. Трансляция его выступления доступна YouTube-канале Reuters.

По словам Столтенберга, Россия не имеет права вето в обсуждении членства Украины в Североатлантическом альянсе. Также он добавил, что только НАТО будет решать, готова ли Украина войти в состав организации.

Также Столтенберг отметил, что о время дискуссии между представителями НАТО и России стороны в том числе обсудили возможность взаимного восстановления работы своих миссий в Москве и Брюсселе. По его словам, альянс заинтересован в укреплении военных и гражданских связей, а также в возобновлении работы миссии НАТО в Москве и миссии РФ в Брюсселе.

Также, по итогам заседания, постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила о решимости альянса защищать Украину от агрессии. Она также сообщила, что НАТО продолжит открытый диалог с Россией. По ее словам, альянс продолжит реализовывать свою политику «диалога и сдерживания».