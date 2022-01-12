Столтенберг высказался о восстановлении миссий НАТО и России в Москве и Брюсселе

Во время дискуссии между представителями НАТО и России стороны в том числе обсудили возможность взаимного восстановления работы своих миссий в Москве и Брюсселе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

По его словам, альянс заинтересован в укреплении связей на военном и гражданском уровнях, а также в возобновлении работы миссии НАТО в Москве и миссии РФ в Брюсселе. Представители сторон согласились, что нужно провести еще одну встречу. В альянсе уже готовы назначить повторную встречу, стороны обсудят свое расписание в ближайшее время.

Столтенберг признал, что в целом дискуссия была непростой, однако однозначно необходимой.

Переговоры продолжались больше четырех часов. Уточняется, что они продлились дольше запланированного. Российскую делегацию на заседании представили: замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах приняли участие генсек Йенс Столтенберг и представители 30 стран-резидентов альянса.