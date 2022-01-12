Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Столтенберг высказался о восстановлении миссий НАТО и России в Москве и Брюсселе

Генсек НАТО: во время дискуссии с РФ обсудили возможность взаимного восстановления миссий
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Во время дискуссии между представителями НАТО и России стороны в том числе обсудили возможность взаимного восстановления работы своих миссий в Москве и Брюсселе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

По его словам, альянс заинтересован в укреплении связей на военном и гражданском уровнях, а также в возобновлении работы миссии НАТО в Москве и миссии РФ в Брюсселе. Представители сторон согласились, что нужно провести еще одну встречу. В альянсе уже готовы назначить повторную встречу, стороны обсудят свое расписание в ближайшее время.

Столтенберг признал, что в целом дискуссия была непростой, однако однозначно необходимой.

Переговоры продолжались больше четырех часов. Уточняется, что они продлились дольше запланированного. Российскую делегацию на заседании представили: замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах приняли участие генсек Йенс Столтенберг и представители 30 стран-резидентов альянса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали условие введения полного локдауна в России
Россиянин сорвался в шахту лифта и погиб
Похищенному украинскими спецслужбами судье продлили домашний арест
Столтенберг обвинил Россию в развертывании войск в Грузии, Молдавии и на Украине
В полиции Петербурга отправили в отставку двух начальников управлений
НАТО приготовилась обсуждать с Россией ограничения по ракетам и ядерной политике
Подготовку в США санкций против Путина объяснили
Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО
В США потребовали принять меры против союзников Сирии
Телеведущая рассказала о проблемах со здоровьем у Зеленского незадолго до смерти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter