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Генсек НАТО оценил переговоры с Россией по гарантиям безопасности

Генсек НАТО Столтенберг: разногласия между альянсом и Россией будет непросто преодолеть

Фото: Johanna Geron / Reuters

Дискуссия между российской делегацией и Североатлантическим альянсом в ходе заседания Совета Россия-НАТО была непростой. Генсек альянса Йенс Столтенберг оценил результаты переговоров с Россией по гарантиям безопасности, трансляция доступна на YouTube-канале Reuters.

По словам главы НАТО, между сторонами состоялся серьезный и прямой обмен мнениями о ситуации на Украине и последствиях для безопасности. «Между НАТО и Россией есть существенные разногласия, преодолеть их будет непросто», — заключил Столтенберг.

Ранее в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. По сообщению агентства, переговоры продолжались больше четырех часов. Уточняется, что они продлились дольше запланированного.

Российскую делегацию на заседании представили замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах приняли участие генсек Йенс Столтенберг и представители 30 стран-резидентов альянса.

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Анжелика Бережная
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