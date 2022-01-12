США заявили о решимости защитить Украину от агрессии

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила о решимости альянса защищать Украину от агрессии. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе переговоров с российскими коллегами союзники подчеркнули, что НАТО по-прежнему привержена нашему двустороннему подходу диалога и сдерживания», — заявила дипломат по итогам заседания Совета Россия — НАТО. Она также сообщила, что НАТО продолжит открытый диалог с Россией.

Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман коротко рассказала о том, как прошли переговоры между делегациями России и НАТО, которые состоялись 12 января. По ее словам, во время заседания дипломат подчеркнула важность соблюдения фундаментальных принципов международных систем: у каждой страны есть право выбирать свой путь.

Переговоры между российской стороной и НАТО продлились более четырех часов и закончились позже запланированного. Российскую делегацию на заседании представили: замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах приняли участие генсек Йенс Столтенберг и представители 30 стран-резидентов альянса.