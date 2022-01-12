Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США заявили о решимости защитить Украину от агрессии

Постпред США при НАТО Смит: мы будем сохранять мощную оборону для защиты Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила о решимости альянса защищать Украину от агрессии. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе переговоров с российскими коллегами союзники подчеркнули, что НАТО по-прежнему привержена нашему двустороннему подходу диалога и сдерживания», — заявила дипломат по итогам заседания Совета Россия — НАТО. Она также сообщила, что НАТО продолжит открытый диалог с Россией.

Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман коротко рассказала о том, как прошли переговоры между делегациями России и НАТО, которые состоялись 12 января. По ее словам, во время заседания дипломат подчеркнула важность соблюдения фундаментальных принципов международных систем: у каждой страны есть право выбирать свой путь.

Переговоры между российской стороной и НАТО продлились более четырех часов и закончились позже запланированного. Российскую делегацию на заседании представили: замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах приняли участие генсек Йенс Столтенберг и представители 30 стран-резидентов альянса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали условие введения полного локдауна в России
На Украине начали разработку барражирующих боеприпасов
Россиянин сорвался в шахту лифта и погиб
Похищенному украинскими спецслужбами судье продлили домашний арест
Столтенберг обвинил Россию в развертывании войск в Грузии, Молдавии и на Украине
В полиции Петербурга отправили в отставку двух начальников управлений
НАТО приготовилась обсуждать с Россией ограничения по ракетам и ядерной политике
Подготовку в США санкций против Путина объяснили
Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО
Телеведущая рассказала о проблемах со здоровьем у Зеленского незадолго до смерти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter