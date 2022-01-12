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В США рассказали о ходе переговоров НАТО и России

Замгоссекретаря США: я подчеркнула важность принципа суверенитета на встрече России и НАТО

Фото: Olivier Hoslet / Reuters

Первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман коротко рассказала о том, как прошли переговоры между делегациями России и НАТО, которые состоялись ранее 12 января. Ее слова опубликованы в Twitter.

«Во время встречи я подчеркнула важность соблюдения фундаментальных принципов международных систем и европейской безопасности: у каждой страны есть право выбирать свой путь», — подчеркнула Шерман. Она не пояснила, что именно имеет в виду, однако, вероятно, речь идет о важности соблюдения принципа суверенитета в отношении Украины, на котором настаивают в США.

Переговоры между делегациями России и НАТО завершились ранее 12 января, они длились больше четырех часов. Российскую делегацию на заседании представили: замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах приняли участие генсек Йенс Столтенберг и представители 30 стран-резидентов альянса.

Елизавета Наумова
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